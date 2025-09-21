Goleada na Banovom brdu: Tedić srušio TSC

Poveo je TSC na Banovom brdu, ali je Čukarički pobedio - 4:2.

Uzalud je gostima iz Bačke Topole bila odlična igra Todoroskog, dvostrukog asistenta. Izjednačili su domaćini sjajnim golom Sisoka, preokrenuli iz penala na koji imaju primedbe u Bačkoj Topoli, a kad je Miladinović savladao Simića skoro sve je bilo rešeno. Goleada je počela kad je odličan proor napravio Todoroski, a prekaljeni Saša Jovanović majstorski šutirao. Lep je bio gol gostiju, ali još lepši izjednačujući „brđana“. Izuzetno je petom ostavio Tedić loptu