Goleada na Banovom brdu: Tedić srušio TSC

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Nikola Stamenić
Goleada na Banovom brdu: Tedić srušio TSC

Poveo je TSC na Banovom brdu, ali je Čukarički pobedio - 4:2.

Uzalud je gostima iz Bačke Topole bila odlična igra Todoroskog, dvostrukog asistenta. Izjednačili su domaćini sjajnim golom Sisoka, preokrenuli iz penala na koji imaju primedbe u Bačkoj Topoli, a kad je Miladinović savladao Simića skoro sve je bilo rešeno. Goleada je počela kad je odličan proor napravio Todoroski, a prekaljeni Saša Jovanović majstorski šutirao. Lep je bio gol gostiju, ali još lepši izjednačujući „brđana“. Izuzetno je petom ostavio Tedić loptu
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Derbi bez pobednika - PAO imao pobedu u džepu!

Derbi bez pobednika - PAO imao pobedu u džepu!

Sportske.net pre 4 minuta
Nikola i Lazar uhvatili Bikove za rogove (video)

Nikola i Lazar uhvatili Bikove za rogove (video)

Sportski žurnal pre 24 minuta
Domaćini sačuvali bodove: Brđanima pripao derbi dana!

Domaćini sačuvali bodove: Brđanima pripao derbi dana!

Hot sport pre 49 minuta
Karamoko doneo ceo plen Traktoristima, Sivić pocrveneo (video)

Karamoko doneo ceo plen Traktoristima, Sivić pocrveneo (video)

Sportski žurnal pre 39 minuta
Jošanica odnela bodove iz Valjeva

Jošanica odnela bodove iz Valjeva

ObjektiVa pre 1 sat
Krstović rešetao, Samardžić asistirao, De Hea nedovoljan Violi

Krstović rešetao, Samardžić asistirao, De Hea nedovoljan Violi

Sport klub pre 1 sat
Goleada na Banovom brdu: Čukarički u sjajnom meču od šest pogodaka savladao TSC!

Goleada na Banovom brdu: Čukarički u sjajnom meču od šest pogodaka savladao TSC!

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bačka TopolaBačkaTopolamilos degenek

Sport, najnovije vesti »

Košarkaši Crvene zvezde u neizvesnom meču poraženi u finalu pripremnog turnira na Kritu

Košarkaši Crvene zvezde u neizvesnom meču poraženi u finalu pripremnog turnira na Kritu

Danas pre 50 minuta
Srbija ima svetskog prvaka: Komarov uzeo zlato u Zagrebu

Srbija ima svetskog prvaka: Komarov uzeo zlato u Zagrebu

Danas pre 2 sata
Seltik ubedljivo slavio uoči meča sa Zvezdom

Seltik ubedljivo slavio uoči meča sa Zvezdom

Danas pre 3 sata
Predrag Mijatović: „Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože“?

Predrag Mijatović: „Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože“?

Danas pre 3 sata
Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Olimpijakos?

Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Olimpijakos?

Danas pre 4 sati