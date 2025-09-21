(VIDEO) Medalja daleko, ali Marija ima razloga za sreću

Marija Vuković je Svetsko prvenstvio u ateltici završila na deobi 12. mesta.

Marija je u Tokiju na najvećoj smotri iz prvog pokušaja preskočila visinu od 188. Rušila je potom jedina crnogorska učesnica najvećeg takmičenja u „kraljici sportova" lestvicu u skoku uvis na 193 u sva tri pokušaja i oprostila se od borbe za medalje. Podsećanja radi, Marija Vuković je u kvalifikacijama