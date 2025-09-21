Srbija ima prvaka sveta i on se zove Aleksandar Komarov!

Srbija ima prvaka sveta i on se zove Aleksandar Komarov!

Srpski rvač Aleksandar Komarov osvojio je danas zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u kategoriji grčko-rimskim stilom do 87 kg.

Trofejan dan za srpske sportiste. Bronza Angeline Topić, srebro basketaša do 23 godine i za kraj istog - zlato Aleksandra Komarova. On je u finalu šampionata u Zagrebu savladao Iranca Alirezu Mohmadipianija posle preokreta sa 4:3 i tako došao do najvećeg uspeha u karijeri. Na putu do najsjajnijeg odličja Komarov je zabeležio čak pet pobeda, a redom je savladao Japanca Soha Sakabea, zatim Amerikanca Pejtona Džejkobsona, potom je u četvrtfinalu eliminisao Islama
Svetsko prvenstvoZagrebGrčka

