Komarov doneo Srbiji svetsko zlato!

Sputnik
Reprezentativac Srbije, ruskog porekla, u rvanju grčko-rimskim stilom Aleksandar Komarov osvojio je titulu šampiona sveta u kategoriji do 87 kilograma, pošto je u finalu Svetskog prvenstva u Zagrebu posle velike borbe i preokreta pobedio Iranca Alirezu Mohmadipijanija sa 4:3.

Na putu do najsjajnijeg odličja Komarov je zabeležio čak pet pobeda, a redom je savladao Japanca Soha Sakabea, zatim Amerikanca Pejtona Džejkobsona, potom je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je bio bolji od Milada Alizrajeva iz Rusije. Posle Evropskog zlata 2024. i bronze ove godine na šampionatu Starog kontinenta u Bratislavi, Komarov je Srbiji doneo i svetsku titulu. Poslednjeg dana takmičenja u glavnom gradu Hrvatske i
