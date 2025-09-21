Izmenjene trase za više od 40 linija: Planirane brojne izmene u javnom gradskom prevozu za danas zbog manifestacije na Adi Ciganliji

MANIFESTACIJA "Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu - IRONMAN 70.3" biće organizovana danas na Adi Ciganliji. Zbog toga će brojne linije javnog gradskog prevoza saobraćati izmenjenim rutama od 6.00 do 15.30.

Foto V. Danilov U Sekretarijatu za javni prevoz najavili su da će danas tokom sportske manifestacije u periodu od 6.00 do 12.30 drugačije saobraćati autobusi sa oznakama 45, 55, 56, 67, 68, 71, 73, 76, 85, 87, 87A, 89, 91, 551, 553, 580, 581, 581A, 581E, 583, 583A, 585, 588, 708, 860, 860B, 860E i 860M. - U periodu od 12.30 do 15.30 vozila će u smeru ka Obrenovcu saobraćati od terminusa "Beograd na vodi" ulicama Bulevar Vudroa Vilsona, Nikolaja Kravcova, Savska,