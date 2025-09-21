Čarli, dušo, šta ti je, pa otvori nam!

Velike priče pre 32 minuta  |  Piše Slobodan Vujanović
Čarli, dušo, šta ti je, pa otvori nam!

Dokumentarac "aka Charlie Sheen" je sramna zbirka sramnih iskustava. I vi možete da skrenete pogled, a ne morate. Ali da ne postoji, iskušenje da to uradite ne bi ni postojalo

Sećate li se “Priča iz majstorske radionice”, kada na kraju serijala Života izgubi veru i u sebe i u ljude i zatvori se u svoju radionicu s idejom da bukvalno gleda svoja posla, a preko ograde mu njegove mušterije i fanovi (što da ih ne nazovemo tako?) dobacuju razne stvari. A među njima i Tanja Bošković (“ona glumica”) koja viče – “Čarli, dušo, šta ti je, pa otvori nam!…” E, ta scena i ta replika su mi pale na pamet prilikom gledanja aktuelnog Netflixovog
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Isplivali jezivi detalji o odnosu pevača i devojke (15) koja je pronađena raskomadana u njegovom automobilu

Isplivali jezivi detalji o odnosu pevača i devojke (15) koja je pronađena raskomadana u njegovom automobilu

Kurir pre 18 sati
Metju Mekonahi je odbio 14,5 miliona dolara: "Bez romantičnih komedija" FOTO

Metju Mekonahi je odbio 14,5 miliona dolara: "Bez romantičnih komedija" FOTO

B92 pre 18 sati
Vudi Alen smatra da je kultura otkazivanja „glupa“ i da greše oni koji ga bojkotuju

Vudi Alen smatra da je kultura otkazivanja „glupa“ i da greše oni koji ga bojkotuju

Danas pre 1 dan
Najnovije izdanje izuzetnog koncerta filmske muzike "Enio Morikone i Nino Rota (Part II)" u Sava centru 2. oktobra

Najnovije izdanje izuzetnog koncerta filmske muzike "Enio Morikone i Nino Rota (Part II)" u Sava centru 2. oktobra

Kurir pre 1 dan
"Život mu se raspadao": Popularni Alan iz 'Dva i po muškarca' otkrio veliku nepravdu sa snimanja sa Šinom

"Život mu se raspadao": Popularni Alan iz 'Dva i po muškarca' otkrio veliku nepravdu sa snimanja sa Šinom

Kurir pre 2 dana
Devojka koju je voleo Robert Redford

Devojka koju je voleo Robert Redford

Velike priče pre 2 dana
Svet filma, muzike, glume i Holivud odaju poštu Robertu Redfordu: "Svet je izgubio neverovatnog glumca..."

Svet filma, muzike, glume i Holivud odaju poštu Robertu Redfordu: "Svet je izgubio neverovatnog glumca..."

Telegraf pre 4 dana

Ključne reči

HolivudČarli Šin

Kultura, najnovije vesti »

Čarli, dušo, šta ti je, pa otvori nam!

Čarli, dušo, šta ti je, pa otvori nam!

Velike priče pre 32 minuta
Moramo biti spremni na sve

Moramo biti spremni na sve

Radar pre 5 sati
Kako je Džon Vejn umalo uništio karijeru tumačenjem Džingis-kana

Kako je Džon Vejn umalo uništio karijeru tumačenjem Džingis-kana

Danas pre 9 sati
Pikasova slika koja nije viđena 80 godina ide na aukciju u Parizu

Pikasova slika koja nije viđena 80 godina ide na aukciju u Parizu

Danas pre 11 sati
Vijetnam je pobednik ruske Intervizije: Osvojili su 360.000 dolara, a srpski predstavnik Slobodan Trkulja oduševio nastupom

Vijetnam je pobednik ruske Intervizije: Osvojili su 360.000 dolara, a srpski predstavnik Slobodan Trkulja oduševio nastupom

Kurir pre 1 dan