Automobil ubio ženu u Bogatiću, dete povređeno i zbrinuto
Beta pre 55 minuta
U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u centru Bogatića na licu mesta poginula je mlađa žena, dok je dete koje je bilo sa njom zadobilo povrede, potvrđeno je agenciji Beta.
Na njih je oko 19.30 časova naletelo vozilo, a dete je u međuvremenu zbrinuto u zdravstvenoj ustanovi.
Beogradski mediji prethodno su objavili da je majka prilikom nesreće gurala trogodišnje dete u guralici, a da se vozač tokom nesreće nije zaustavio.
Istraga je u toku.
(Beta, 22.09.2025)