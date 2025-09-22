Automobil ubio ženu u Bogatiću, dete povređeno i zbrinuto

Na njih je oko 19.30 časova naletelo vozilo, a dete je u međuvremenu zbrinuto u zdravstvenoj ustanovi.

Beogradski mediji prethodno su objavili da je majka prilikom nesreće gurala trogodišnje dete u guralici, a da se vozač tokom nesreće nije zaustavio.

Istraga je u toku.