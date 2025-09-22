Sutra u Novom Beogradu počinje popravka ulica oštećenih vojnom paradom
Beta pre 2 sata
Ministarstvo odbrane Srbije je danas najavilo će sutra, u utorak, početi popravka asfaltnog kolovoza ulica oštećenog pripremom i održavanjem vojne parade koja je bila u subotu u Novom Beogradu.
Osoblje Kabineta ministra i Sektora za infrastrukturu i usluge standarda je danas s predstavnicima Grada Beograda, JP "Putevi Beograda" i JKP "Beograd-put" razgledalo ta oštećenja.
Uslovi za sutrašnji početak radova su stvoreni odvozom sveg naoružanja i vojne opreme sa prostora Novog Beograda, piše u saopštenju.
"Poštujući obećanje građanima da će sve biti vraćeno u prvobitno stanje, dat je nalog Beograd-putu da sutra sanaciju oštećenja kolovoza na trasi vojne parade", piše Ministarstvo.
(Beta, 22.09.2025)