Sutra u Novom Beogradu počinje popravka ulica oštećenih vojnom paradom

Beta pre 2 sata

Ministarstvo odbrane Srbije je danas najavilo će sutra, u utorak, početi popravka asfaltnog kolovoza ulica oštećenog pripremom i održavanjem vojne parade koja je bila u subotu u Novom Beogradu.

Osoblje Kabineta ministra i Sektora za infrastrukturu i usluge standarda je danas s predstavnicima Grada Beograda, JP "Putevi Beograda" i JKP "Beograd-put" razgledalo ta oštećenja.

Uslovi za sutrašnji početak radova su stvoreni odvozom sveg naoružanja i vojne opreme sa prostora Novog Beograda, piše u saopštenju.

"Poštujući obećanje građanima da će sve biti vraćeno u prvobitno stanje, dat je nalog Beograd-putu da sutra sanaciju oštećenja kolovoza na trasi vojne parade", piše Ministarstvo.

(Beta, 22.09.2025)

