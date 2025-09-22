Uhapšen vozač iz Bogatića: Pijan izazvao udes u kom je stradala žena, a trogodišnje dete povređeno

Policija je u Bogatiću uhapsila N.D. (32) iz tog mesta zbog sumnje da je pod dejstvom alkohola izazvao udes u kom je poginula 38-godišnja žena a njeno trogodišnje dete povređeno, saopšteno je danas.

On je osumnjičen da je juče u Bogatiću autom naleteo na ženu koja je gurala dete u kolicima a da je potom pobegao s mesta udesa.

Policija je ubrzo našla osumnjičenog a alkotestom je utvrđeno da je imao 1,43 promila alkohola u organizmu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, biće priveden tužiocu.