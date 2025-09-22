Uhapšen vozač iz Bogatića, pijan izazvao udes u kom je stradala žena a trogodišnje dete povređeno

Beta pre 59 minuta

 Policija je u Bogatiću uhapsila N.D. (32) iz tog mesta zbog sumnje da je pod dejstvom alkohola izazvao udes u kom je poginula 38-godišnja žena a njeno trogodišnje dete povređeno, saopšteno je danas. 

On je osumnjičen da je juče u Bogatiću autom naleteo na ženu koja je gurala dete u kolicima a da je potom pobegao s mesta udesa. 

Policija je ubrzo našla osumnjičenog a alkotestom je utvrđeno da je imao 1,43 promila alkohola u organizmu. 

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, biće priveden tužiocu.

 
 
 
Automobil ubio ženu u Bogatiću, dete povređeno i zbrinuto
 
U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u centru Bogatića na licu mesta poginula je mlađa žena, dok je dete koje je bilo sa njom zadobilo povrede, potvrđeno je agenciji Beta.

Na njih je oko 19.30 časova naletelo vozilo, a dete je u međuvremenu zbrinuto u zdravstvenoj ustanovi. 

Beogradski mediji prethodno su objavili da je majka prilikom nesreće gurala trogodišnje dete u guralici, a da se vozač tokom nesreće nije zaustavio.

Istraga je u toku. 

(Beta, 22.09.2025)

