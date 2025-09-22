Uhapšen vozač iz Bogatića, pijan izazvao udes u kom je stradala žena a trogodišnje dete povređeno
On je osumnjičen da je juče u Bogatiću autom naleteo na ženu koja je gurala dete u kolicima a da je potom pobegao s mesta udesa.
Policija je ubrzo našla osumnjičenog a alkotestom je utvrđeno da je imao 1,43 promila alkohola u organizmu.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, biće priveden tužiocu.
Na njih je oko 19.30 časova naletelo vozilo, a dete je u međuvremenu zbrinuto u zdravstvenoj ustanovi.
Beogradski mediji prethodno su objavili da je majka prilikom nesreće gurala trogodišnje dete u guralici, a da se vozač tokom nesreće nije zaustavio.
Istraga je u toku.
(Beta, 22.09.2025)