"Braniću ih": Oglasio se i Tramp nakon upada ruskih aviona u Estoniju: Nato na nogama, sledi hitan sastanak

Američki predsednik Donald Tramp obećao je da će braniti Poljsku i baltičke države ako Rusija nastavi sa eskalacijom u regionu, javlja Anadolu.

- Da, bih - odgovorio je Tramp kada su ga pitali da li će pomoći u odbrani Poljske i baltičkih zemalja od Rusije ako Moskva nastavi sa eskalacijom. Ovo se dogodilo pre nego što je Tramp otišao na komemoraciju ubijenog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka u Glendejlu u Arizoni. Trampova izjava usledila je nakon ovog nedeljnog kršenja baltičkog vazdušnog prostora od strane Rusije. U petak su tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u estonski vazdušni prostor iznad