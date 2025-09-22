Evo kada se očekuju prvi regruti u kasarnama: Gašić za "Blic" o vojnom roku, vojsci i vojnoj paradi: "Pokazali smo da Srbija ima modernu i spremnu vojsku"

"Srbija svojim pristupom u nabavci naoružanja i vojne tehnike jasno pokazuje da je politika vojne neutralnosti naš čvrst i trajan izbor. Otvoreni smo za saradnju i sa Istokom i sa Zapadom, jer nam je najvažnije da Vojska Srbije ima najbolje sisteme," kaže u intervjuu za "Blic" ministar odbrane Bratislav Gašić.

Vojna parada je završena, predstavljen je deo ljudstva i naoružanja koje imamo. Kakvi su utisci? - Izuzetno sam ponosan na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, jer njihova posvećenost i ljubav prema otadžbini meni kao ministru, ali i svakom građaninu ove zemlje, mnogo znači i ujedno me obavezuje da zajedno sa njima neprekidno radim kako bismo našu vojsku učinili jačom i opremljenijom. Od vojske se uvek očekuje da bude primer ostalima. U vojsci je
Utisak nedelje: Studenti i profesori o tome da li bi već trebalo da bude objavljeno ko će biti na studentskoj listi

Đurić: Izjava Heleza o vojnoj paradi u Beogradu ne doprinosi stabilnosti u regionu

Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca: Vojna parada otvoreni antialbanski marš

„Važno je da se zna ko je na studentskoj listi, jer svet hoće da zna s kim dogovara traziciju vlasti“: Dekanka FPN za to da se…

Đurić: Izjava Heleza o paradi ne doprinosi stabilnosti u regionu

Đurić o izjavi Heleza: Nepotrebna retorika protiv Srbije, parada "Snaga jedinstva" nije pretnja regionu

Načelnik Generalštaba Milan Mojsilović sa delegacijom Kine

