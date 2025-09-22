(Foto) NATO uvodi novo oružje: Turski MEROPS ulazi u borbu za nebo istočne Evrope - Ruski dronovi pod opsadom

Blic
NATO će rasporediti turski sistem za vazdušni nadzor MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) u Poljskoj i Rumuniji, usled rastuće zabrinutosti zbog upada ruskih dronova u vazdušni prostor saveznika.

Ova odluka, kako danas piše "Euraktiv", usledila je nakon što su poljske vlasti prijavile 19 upada u vazdušni prostor tokom noći između 9. i 10. septembra, što je podstaklo zahteve za jačim nadzorom na istočnom krilu NATO-a. MEROPS, koji je razvila turska kompanija Aselsan, može se montirati na helikoptere i dronove, a sposoban je da detektuje neprijateljske sisteme kroz oblake i prašinu. Kako navodi Euraktiv, obuka za rad sa sistemom počinje uz podršku Ukrajine, a
