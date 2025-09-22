(Foto) rukovali se Tramp i Mask! Prvi susret nakon istorijskog skandala o kom je brujao ceo svet: Milijarder se osmehuje, a pogledajte reakciju predsednika SAD

Blic pre 1 sat
(Foto) rukovali se Tramp i Mask! Prvi susret nakon istorijskog skandala o kom je brujao ceo svet: Milijarder se osmehuje, a…

Predsednik SAD Donald Tramp i Ilon Mask viđeni su prvi put zajedno u javnosti nakon svetskog skandala i žestoke svađe i to na komemoraciji ubijenom Čarliju Krirku (Charlie Kirk).

Tramp i Mask uslikani su kako sede jedan pored drugog. Oni su se rukovali dok je državni sekretar Marko Rubio držao govor na komemoraciji ubijenom Čarliju Kirku. Oni su nastavili razgovor dok je ministar odbrane Pit Hegset preuzimao mikrofon od Rubia. Podsetimo, ovo je prvi put da su Tramp i Mask viđeni zajedno u javnosti posle otvorenog i žestokog sukoba. Odnosi između predsednika SAD, Donalda Trampa, i milijardera Ilona Maska, koji su ranije sarađivali,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp i Mask prvi put oči u oči posle svetskog: Skandala?! Milijarder viđen na komemoraciji Čarliju Kirku: Sve oči uprte ka…

Tramp i Mask prvi put oči u oči posle svetskog: Skandala?! Milijarder viđen na komemoraciji Čarliju Kirku: Sve oči uprte ka stadionu, svi strepe od sudara titana

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

(Foto) "zverski ga ubio hladnokrvni monstrum jer je govorio istinu": Tramp govorio na komemoraciji Čarliju Kirku: "Kada sam…

(Foto) "zverski ga ubio hladnokrvni monstrum jer je govorio istinu": Tramp govorio na komemoraciji Čarliju Kirku: "Kada sam saznao da je ubijen..."

Blic pre 2 minuta
Dodikov klecavi hod na krivim nogama

Dodikov klecavi hod na krivim nogama

Radar pre 1 sat
Privatna bašta, ambijentalna muzika, aromaterapija: Međunarodni aerodrom u Rimu otvorio luksuzni hotel za pse, noćenje 40…

Privatna bašta, ambijentalna muzika, aromaterapija: Međunarodni aerodrom u Rimu otvorio luksuzni hotel za pse, noćenje 40 evra: "Sve sobe su već izdate!"

Kurir pre 42 minuta
Strašan obrt! Otac nestale devojčice (3) u Kropotkinu priznao: "Ubio sam je"

Strašan obrt! Otac nestale devojčice (3) u Kropotkinu priznao: "Ubio sam je"

Alo pre 1 sat
Tropska oluja Gabrijel prerasla u uragan

Tropska oluja Gabrijel prerasla u uragan

Politika pre 1 sat