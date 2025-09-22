(Foto) rukovali se Tramp i Mask! Prvi susret nakon istorijskog skandala o kom je brujao ceo svet: Milijarder se osmehuje, a pogledajte reakciju predsednika SAD

Predsednik SAD Donald Tramp i Ilon Mask viđeni su prvi put zajedno u javnosti nakon svetskog skandala i žestoke svađe i to na komemoraciji ubijenom Čarliju Krirku (Charlie Kirk).

Tramp i Mask uslikani su kako sede jedan pored drugog. Oni su se rukovali dok je državni sekretar Marko Rubio držao govor na komemoraciji ubijenom Čarliju Kirku. Oni su nastavili razgovor dok je ministar odbrane Pit Hegset preuzimao mikrofon od Rubia. Podsetimo, ovo je prvi put da su Tramp i Mask viđeni zajedno u javnosti posle otvorenog i žestokog sukoba. Odnosi između predsednika SAD, Donalda Trampa, i milijardera Ilona Maska, koji su ranije sarađivali,