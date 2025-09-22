Obrt u slučaju teškog ubistva u Zemunu: Oglasio se MUP: Mladić (24) nasmrt pretukao muškarca čvrstim predmetom

Blic pre 7 sati
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. I. (24) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

On se sumnjiči da je jutros u jednoj kući u Zemunu tukao čvrstim predmetom muškarca (51) koji je od zadobijenih povreda preminuo. Podsetimo, prema prvim informacijama sumnjalo se da je smrtno stradao mladić (25). Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saopšteno je iz MUP-a. Podsetimo, osumnjičeni za ubistvo se navodno predao policiji, a na telu nastradalog pronađene su
Uhapšen osumnjičeni za teško ubistvo u Zemunu

Danas pre 7 sati
TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPZemun

Blic pre 5 sati