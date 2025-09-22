Oštetili budžet za 16,9 miliona: Dve osobe uhapšene, oglasila se Poreska uprava

U zajedničkoj akciji Sektora poreske policije, Odseka za operativni rad Smederevo, i policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Smederevo, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, 16. septembra su dva lica uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo poreska utaja u iznosu većem od 16,9 miliona dinara.

Postoji osnovana sumnja da je osnivač i direktor privrednog društva iz Smedereva, u periodu od februara do juna 2025. godine, u nameri da delimično izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, u svojim poslovnim knjigama evidentirao račune neistinite sadržine, ukupne vrednosti od 105.097.040 dinara, sa pripadajućim PDV-om od 16.907.840 dinara. Takođe, osnovano se sumnja da je direktor privrednog društva iz Kruševca sačinio i ustupio pomenute račune privrednom