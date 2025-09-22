Oštetili budžet za 16,9 miliona: Dve osobe uhapšene, oglasila se Poreska uprava

Blic pre 1 sat
Oštetili budžet za 16,9 miliona: Dve osobe uhapšene, oglasila se Poreska uprava

U zajedničkoj akciji Sektora poreske policije, Odseka za operativni rad Smederevo, i policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Smederevo, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, 16. septembra su dva lica uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo poreska utaja u iznosu većem od 16,9 miliona dinara.

Postoji osnovana sumnja da je osnivač i direktor privrednog društva iz Smedereva, u periodu od februara do juna 2025. godine, u nameri da delimično izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, u svojim poslovnim knjigama evidentirao račune neistinite sadržine, ukupne vrednosti od 105.097.040 dinara, sa pripadajućim PDV-om od 16.907.840 dinara. Takođe, osnovano se sumnja da je direktor privrednog društva iz Kruševca sačinio i ustupio pomenute račune privrednom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Smederevo: Dve osobe uhapšene zbog utaje poreza

Smederevo: Dve osobe uhapšene zbog utaje poreza

Pressek pre 1 sat
Oštetili budžet za 16 miliona dinara: Dve osobe uhapšene, oglasila se Poreska uprava

Oštetili budžet za 16 miliona dinara: Dve osobe uhapšene, oglasila se Poreska uprava

RINA pre 54 minuta
Uhapšena dvojica direktora zbog utaje poreza, oštetili budžet za skoro 17 miliona dinara

Uhapšena dvojica direktora zbog utaje poreza, oštetili budžet za skoro 17 miliona dinara

Serbian News Media pre 1 sat
Poreska uprava: Dve osobe uhapšene zbog utaje poreza, oštetili budžet za 16,9 miliona dinara

Poreska uprava: Dve osobe uhapšene zbog utaje poreza, oštetili budžet za 16,9 miliona dinara

NIN pre 1 sat
Uhapšeni direktori firmi zbog sumnje na poresku utaju od skoro 17 miliona dinara

Uhapšeni direktori firmi zbog sumnje na poresku utaju od skoro 17 miliona dinara

Novi magazin pre 2 sata
Smederevo: Dve osobe uhapšene zbog utaje poreza, oštetili budžet za skoro 17 miliona dinara

Smederevo: Dve osobe uhapšene zbog utaje poreza, oštetili budžet za skoro 17 miliona dinara

RTV pre 3 sata
Uhapšeni osnivač i direktor privrednog društva iz Smedereva: Sumnja se da su izvršili milionsku utaju poreza

Uhapšeni osnivač i direktor privrednog društva iz Smedereva: Sumnja se da su izvršili milionsku utaju poreza

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezSmederevoPDVPoreska upravaBudžetTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaKruševac

Ekonomija, najnovije vesti »

Promene na trasi Beogradskog metroa - uvode se dve nove stanice

Promene na trasi Beogradskog metroa - uvode se dve nove stanice

Kamatica pre 34 minuta
Radna verzija Zakona o stočarstvu: Ministarstvo poljoprivrede poziva na javnu raspravu

Radna verzija Zakona o stočarstvu: Ministarstvo poljoprivrede poziva na javnu raspravu

Danas pre 4 minuta
Primedbe i sugestije na nacrt zakona o stočarstvu do 8. oktobra

Primedbe i sugestije na nacrt zakona o stočarstvu do 8. oktobra

RTV pre 39 minuta
Hemofarm obeležio Evropsku nedelju mobilnosti

Hemofarm obeležio Evropsku nedelju mobilnosti

Blic pre 39 minuta
Koliko će se piva popiti na Oktoberfestu? Odgovor je lak – mnogo!

Koliko će se piva popiti na Oktoberfestu? Odgovor je lak – mnogo!

BizLife pre 39 minuta