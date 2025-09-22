Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u Beograd

Blic pre 2 sata
Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u…

Večeras se dogodila saobraćajna nesreća u centru Bogatića, kada je poginula M.J. (38), dok je njeno dete (3) koje je bilo sa njom prebačeno iz šabačke bolnice u Beograd, saznaje Informer.

- Dečak ima višestruke povrede i zbog ozbiljnosti zdravstvenog stanja hospitalizovan je na Institutu za majku i dete u Beogradu - naveo je izvor. Podsetimo, u ovoj nesreći na mestu poginula je dečakova majka M.J. (38). Podsetimo, policija u Bogatiću je intenzivnom istragom tokom večeri pronašla vozača koji je pokosio majku i dete i pobegao sa mesta nesreće. ( Informer)
saobraćajna nesreća

