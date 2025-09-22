Šta ako u automobil sipate pogrešno gorivo: Vozači ovu grešku često kasno primete, popravka je nekada nemoguća, evo šta nikako da ne radite

Posledice sipanja pogrešnog goriva u rezervoar automobila mogu biti ozbiljne i skupe. Od zaprljanih svećica do oštećenja dizni, troškovi popravke mogu dostići na stotine evra. Automehaničar iz Beograda, Milan Petrović, objašnjava kako reagovati u ovakvim situacijama i šta vozači mogu da urade kako bi izbegli veće probleme.

- To se često dešava. Ljudi greše na pumpama, pričaju na telefon ili su nepažljivi. Zato je uvek bolje da gorivo sipa osoblje na pumpi, jer u slučaju greške, troškove popravke moguće je refundirati. Naravno, osiguranje u ovakvim situacijama ne pokriva troškove popravke. Samo je važno da da ljudi budu pažljivi prilikom sipanja goriva - objašnjava za "Blic" Milan Petrović, automehaničar. On je u upozorio da sipanje pogrešnog goriva može dugoročno oštetiti motor i