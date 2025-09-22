Pregled berze - Kina prestiže SAD, Apple ispod očekivanja, srebro nadmašuje zlato

Američka centralna banka Fed je prošle nedelje donela odluku o snižavanju kamata.

Nakon brojnih pritisaka američkog predsednika Donalda Trumpa, i nakon lošijih rezultata na tržištu rada, Fed je konačno snizio kamatne stope, a prema saopštenjima, očekuju se još dva smanjenja do kraja 2025. Ovaj put su kamate snižene za 0,25 procentnih poena, saopštio je predsednik američke centralne banke Fed Jerome Powell, što su tržišta ionako dugo očekivala, pa neke preterane reakcije na berzi nisu usledile. Da je Fed iznenadio sniženjem kamatnih stopa za 0,50