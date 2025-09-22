Nemački list o srpskom litijumu: Nema ko da kopa, Vučić je politički oslabio

Eksploatacija litijuma u Srbiji politički je neizvodljiva.

A pored toga, Srbija nije jedina u Evropi s nalazištima, piše „Frankfurter algemajne cajtung“. „I danas mnogi stručnjaci smatraju da bi eksploatacija litijuma u Srbiji, ako bi se sprovodila po najvišim ekološkim standardima, mogla da bude dobitna kombinacija za sve“, navodi nemački list. „Srbija bi kroz najveću direktnu investiciju u svojoj istoriji mogla da se učvrsti kao nezaobilazan deo evropskog lanca vrednosti u industriji budućnosti i da stvori