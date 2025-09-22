Odbojkaši SAD u četvrfinalu Svetskog prvenstva

Odbojkaška reprezentacija SAD plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Filipinima.

Oni su posle preokreta savladali selekciju Slovenije sa 3:1, po setovima 19:25, 25:22, 25:17, 25:20. SAD je do pobede predvodio Gabi Garsija sa 26 poena, a pratili su ga Etan Čemplin sa 15 i Džordan Juert sa 14 poena. Kod Slovenije su se izdvojili Tonček Štern sa 18, Nik Mujanović sa 13 i Jan Kozamernik sa 10 poena. Izabranici Karča Kiraljija će se u četvrtfinalu sastati sa Bugarskom koja je ranije danas deklasirala selekciju Portugala.