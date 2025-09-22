Odbojkaši SAD pobedili Sloveniju i izborili plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva

RTS pre 4 sati
Odbojkaši SAD pobedili Sloveniju i izborili plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva

Odbojkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u osmini finala pobedila selekciju Slovenije rezultatom 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20).

Najefikasniji u reprezentaciji SAD bio je Gabrijel Garsija sa 26 poena. Itan Čemplin je postigao 15 poena, dok je Džordan Evert zabeležio 14. U selekciji Slovenije istakao se Tonček Štern sa 18 poena, dok je Nik Mujanović upisao 13. Odbojkaši SAD će u četvrtfinalu 25. septembra igrati protiv Bugarske, koja je ranije danas pobedila Portugaliju sa 3:0 (25:19, 25:23, 25:13).
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

A dok svi čekaju da Srbija igra na svetskom prvenstvu... Amerikanci i Bugari prošli u nokaut fazu

A dok svi čekaju da Srbija igra na svetskom prvenstvu... Amerikanci i Bugari prošli u nokaut fazu

Večernje novosti pre 17 minuta
Odbojkaši SAD u četvrfinalu Svetskog prvenstva

Odbojkaši SAD u četvrfinalu Svetskog prvenstva

Danas pre 3 sata
Amerikanci zakazali duel sa Bugarskom: Odbojkaši SAD u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Amerikanci zakazali duel sa Bugarskom: Odbojkaši SAD u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Kurir pre 3 sata
Slovenija zaustavljena, SAD ide na Bugarsku

Slovenija zaustavljena, SAD ide na Bugarsku

Sportski žurnal pre 4 sati
Odbojkaši SAD pobedili Sloveniju i izborili plasman u četvrtfinale

Odbojkaši SAD pobedili Sloveniju i izborili plasman u četvrtfinale

Politika pre 4 sati
Neki novi Amerikanci po starom, kraj slovenačkih muka

Neki novi Amerikanci po starom, kraj slovenačkih muka

Sport klub pre 4 sati
Preokret amerikanaca za četvrtfinale: Kraj za Sloveniju na Svetskom prvenstvu

Preokret amerikanaca za četvrtfinale: Kraj za Sloveniju na Svetskom prvenstvu

Dnevnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoSlovenijaBugarskaPortugal

Sport, najnovije vesti »

Dubok pečat proslavljenih srpskih trenera: Ko je Iran, naredni protivnik odbojkaša Srbije na Svetskom prvenstvu?

Dubok pečat proslavljenih srpskih trenera: Ko je Iran, naredni protivnik odbojkaša Srbije na Svetskom prvenstvu?

Danas pre 22 minuta
Brazilska teniserka Hadad Maja završava sezonu zbog zdravstvenih problema

Brazilska teniserka Hadad Maja završava sezonu zbog zdravstvenih problema

Danas pre 1 sat
U Partizanu ne znaju gde je Aldo Kalulu

U Partizanu ne znaju gde je Aldo Kalulu

Danas pre 1 sat
Gavi ponovo na operaciji kolena, neizvestan za El Klasiko

Gavi ponovo na operaciji kolena, neizvestan za El Klasiko

Danas pre 2 sata
Bez delegacije Real Madrida na dodeli Zlatne lopte

Bez delegacije Real Madrida na dodeli Zlatne lopte

Danas pre 2 sata