Paralelna stvarnost: „Snaga jedinstva“ na vojnoj paradi

Vojna parada „Snaga jedinstva“, održana 20. septembra 2025. u Beogradu, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se inače obeležava 15. septembra, teško da je i zaličila na demonstraciju „jedinstva“, „slobode“ i „nacionalne zastave“.

I na autobusu piše „lasta“, al’ ne leti, reklo bi se – sve dok nam u Srbiju uz leteće taksije ne stignu i oni. Nije oko pretvaranja paralelne realnosti (o „jedinstvu“ i „slobodi“) u stvarnost mogao da pomogne ni prisutni filmski akcioni junak, Stiven Sigal, tek prispeo iz Sokobanje, kroz koju ga je vlast prošetala kao „mečku Božanu“. Sama vojna parada, inače najavljena kao „najveći prikaz vojne snage zemlje u njenoj istoriji“, izgledala je – iz ugla laika – sasvim