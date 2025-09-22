Uhapšen osumnjičeni za teško ubistvo u Zemunu

Beogradska policija i Više javno tužilaštvo uhapsili su A.I. (2001) zbog sumnje da je danas počinio teško ubistvo, navodi se u saopštenju ministarstva unutrašnjih poslova. On se sumnjiči da je jutros u jednoj kući u Zemunu predmetom tukao pedesetjednogodišnjeg muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.