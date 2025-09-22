Uhapšen osumnjičeni za teško ubistvo u Zemunu

Danas pre 2 sata  |  Beta
Uhapšen osumnjičeni za teško ubistvo u Zemunu
Beogradska policija i Više javno tužilaštvo uhapsili su A.I. (2001) zbog sumnje da je danas počinio teško ubistvo, navodi se u saopštenju ministarstva unutrašnjih poslova. On se sumnjiči da je jutros u jednoj kući u Zemunu predmetom tukao pedesetjednogodišnjeg muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Obrt u slučaju teškog ubistva u Zemunu: Oglasio se MUP: Mladić (24) nasmrt pretukao muškarca čvrstim predmetom

Obrt u slučaju teškog ubistva u Zemunu: Oglasio se MUP: Mladić (24) nasmrt pretukao muškarca čvrstim predmetom

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaZemun

Hronika, najnovije vesti »

Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je…

Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je prevezen za Beograd (foto)

Kurir pre 32 minuta
Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u…

Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u Beograd

Blic pre 1 sat
"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta…

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv!" Šestoro povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu: Prizor sa lica mesta ledi krv u žilama (foto)

Kurir pre 42 minuta
"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

"Ljudi su vrištali, prizor je bio jeziv" Teška nesreća kod Šumadija sajma (Foto)

Alo pre 57 minuta
Ovo je žena iz Bogatića koja je poginula dok je bila sa sinom (3): Na njih naleteo vozač, nije se zaustavio

Ovo je žena iz Bogatića koja je poginula dok je bila sa sinom (3): Na njih naleteo vozač, nije se zaustavio

Telegraf pre 1 sat