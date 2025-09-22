Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je prevezen za Beograd (foto)

Kurir pre 45 minuta  |  Informer
Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je…
M. J. (38) poginula je u nedelju uveče, dok je njeno dete (3) teško povređeno, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u centru Bogatića. Kako je Kurir pisao, do nesreće je došlo u Ulici dr Mladena Miloševića oko 19 časova, kada je nepoznati vozač automobilom pokosio majku i njenog sina, a potom pobegao sa lica mesta. Majka je nažalost preminula, a dete je bez svesti prebačeno prvo u šabačku bolnicu a potom i u Beograd. - Dečak ima višestruke povrede i zbog
Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u Beograd

Blic pre 4 sati
Ovo je žena iz Bogatića koja je poginula dok je bila sa sinom (3): Na njih naleteo vozač, nije se zaustavio

Telegraf pre 4 sati
Uhapšen Vozač koji je pokosio majku sa detetom (3) u bogatiću: Umrla na licu mesta dok je šetala sina: Dečak teško povređen

Blic pre 5 sati
Majku sa detetom (3) pokosio auto: Užas u centru Bogatića: Žena preminula na licu mesta, dečak bez svesti, vozač pobegao

Blic pre 7 sati
Ovo je žena koja je poginula u bogatiću! Šetala sa sinom (3) kada je na njih naleteo vozač: Poznato stanje mališana koji je prevezen za Beograd (foto)

Kurir pre 45 minuta
Ovo je žena koja je poginula u Bogatiću: Šetala sa sinom (3) kada ih je pokosio auto: Dečak sa teškim povredama prevezen u Beograd

Blic pre 4 sati
Kurir pre 3 sata
Alo pre 4 sati
Telegraf pre 4 sati