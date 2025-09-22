Protesti širom brazila: Moguće usvajanje amandmana kojim bi mogao da se pomiluje Žair Bolsonaro?

Na demonstracije su pozvali istaknuti brazilski umetnici i levičarske grupe, nakon što je Donji dom parlamenta u utorak, 16. septembra usvojio ustavni amandman kojim bi se otežalo hapšenje ili pokretanje krivičnih postupaka protiv poslanika, što sada ide na razmatranje u Gornjem domu.

Donji dom je sledećeg dana glasao za ubrzano usvajanje zakona koji su podržali poslanici desničarske opozicije, koji bi mogao da pomiluje Bolsonara, njegove bliske saradnike i više stotina njegovih pristalica koji su osuđeni za pokušaj državnog udara 2023. godine. Bolsonaro je u četvrtak, 11. septembra osuđen na 27 godina i tri meseca zatvora zbog pokušaja da ostane na vlasti nakon poraza na izborima 2022. godine, što je on negirao. Bolsonaro je prvi bivši