Događaji u Srbiji u ogledalu svetskih procesa

Tokovi u međunarodnim odnosima ponovo više ili manje utiču na zbivanja u Srbiji, ali ovog puta oni ometaju pre nego što podstiču političke promene za koje se u Srbiji zalažu studenti i veliki deo ostalog građanstva

Početkom oktobra 2000. godine, put ka demokratizaciji političkih odnosa u Srbiji bio je relativno prohodan, između ostalog, zbog krajnje povoljnih uslova za političke promene u ostalom delu sveta u tom trenutku. Posle uspešnog okončanja diktatura (vojnih i civilnih) u južnoj Americi, istočnoj Aziji, delovima Afrike, i centralnoj i istočnoj Evropi, 80-ih i 90-ih godina, talas autentičnih demokratskih promena, vodio je, tada se tako činilo, samo u jednom pravcu – ka