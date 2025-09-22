Srbija traži oslobađanje Alona Ohela iz zatočeništva Hamasa

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić apelovao je još jednom na hitno oslobađanje srpskog državljanina Alona Ohela iz zatočeništva Hamasa.

"Na početku Roš Hašana (jevrejska nova godina), Srbija tuguje za Alonom Ohelom, našim državljaninom, koga je Hamas drži kao taoca više od 700 dana. Video objavljen danas je surov udarac za njegove roditelje, Idit i Kobija, i za sve koji žele njegov povratak. Pozivamo na hitno oslobađanje Alona i svih talaca. Neka ova nova godina donese mir i slobodu", napisao je Đurić na mreži X. Hamas je danas objavio novi snimak srpsko-izraelskog državljanina Alona Ohela, koji je