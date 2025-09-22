Partizan nezadovoljan odlukom Zajednice klubova

Sportski žurnal pre 58 minuta
Partizan nezadovoljan odlukom Zajednice klubova

“Klub je obavešten u subotu, na sam dan odigravanja večitog derbija”

Partizan je saopštio da izražava nezadovoljstvo odlukom Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije da se utakmica protiv OFK Beograda odigra u Zaječaru, umesto u Staroj Pazovi gde su Romantičari prijavljeni kao domaćini. Na zvaničnom sajtu Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije objavljeno je da će meč 10. kola SLS između OFK Beograda i Partizana biti odigran u subotu, 27. septembra od 18.30 časova u Zaječaru. Fudbaleri OFK
