Misterija 'zločina bez tela' koja je zbunila Francusku
Delfina Žubijar je nestala u malom francuskom gradu u decembru 2020. godine, zbog čega pred sudom odgovara njen suprug Sedrik, koji od početka istrage tvrdi da je nevin.
Suđenje za ubistvo u Francuskoj, koje je počelo 22. septembra, začudilo je mnoge, jer je i dalje misterija gde je telo žrtve.
Sedrik Žubijar, 38-godišnji moler, optužen je za ubistvo supruge Delfine pre gotovo pet godina, a sumnja se da to uradio u besu izazvanim ljubomorom.
Dosad je izjavljivao da nije kriv, a osim izvođenja posrednih dokaza, istražitelji nisu uspeli da izgrade jak predmet protiv Žubijara.
Nisu pronašli telo, tragove krvi, nema svedoka, niti priznanja.
Slučaj bez odgovora na najvažnije pitanje, u koji je upleten niz ljudi iz malog grada na jugu Francuske, postao je interesantan mnogim korisnicima društvenih mreža.
Samozvani istražitelji na internetu napravili su bezbroj grupa za dopisivanje, u kojima dele teorije i navodna svedočanstva o zločinu, što posebno smeta policiji i porodicama ljudi koji su umešani u sudski proces.
„Te grupe su ekvivalent razgovorima za šankom kafića, samo u njima učestvuje više ljudi", kaže Patrik Avran, psihoanalitičar i autor knjige o stavovima prema kriminalu.
„Svako smišlja teoriju koja njemu ili njoj najviše odgovara", dodaje.
Misterija porodice Žubijar počinje jutra 16. decembra 2020, u jeku pandemije korona virusa, kada je Sedrik pozvao policiju i prijavio nestanak njegove supruge.
Delfina, koja je tada imala 33 godine, radila je noćne smene kao medicinska sestra u klinici nedaleko od doma u mestu Kanjak-le-Mine u jugozapadnoj francuskoj regiji Ositanija.
Par ima dvoje dece - jedno od šest godina, a drugo 18 meseci.
Policajci su utvrdili da Žubijarovi nisu bili u srećnom braku.
Sedrik je redovno uzimao marihuanu i često je gubio poslove.
Delfina je bila u paralelnoj vezi sa muškarcem koga je upoznala preko interneta.
Sa Sedrikom je razgovarala o razvodu.
- Slučaj koji zbunjuje francusku policiju: Nema tela, ima osumnjičenog
- Najduže nerešeni slučaj ubistva deteta u Londonu
- Slučaj Žizel Peliko: Od „ljubavi na prvi pogled" do zločina koji je šokirao svet
U saradnji sa meštanima, policija je detaljno pretražila ruralne predele oko ovog francuskog mesta, a istražena su i stara, napuštena rudarska okna, kojih ima mnogo u ovoj oblasti.
Telo nije pronađeno, ali se slučaj protiv njenog supruga postepeno gradio, pa je sredinom 2021. uhapšen i od tada je pod istragom.
Očekuje se da tužitelji pred sudom u gradu Albi kažu da je Sedrik imao vrlo jasan motiv za ubistvo supruge, zbog procesa razvoda u kojem su bili.
Advokati će izneti druge argumente: nelogične poteze Sedrika u noći nestanka, znake borbe među kojima su dve razbijene čaše, kao i iskaz komšije koji je čuo ženu kako vrišti te večeri.
Ličnost Sedrika Žubijara će biti glavna tema, očekuje se da svedoci govore o pretnjama koje je upućivao Delfini pre njenog nestanka i to što naizgled nije bio zabrinut posle tog dana.
Dvoje njegovih poznanika - bivša devojka i bivši cimer iz zatvorske ćelije - takođe će ponoviti ono što su prethodno rekli policiji: da je Sedrik priznao da je počinio ubistvo i da im je rekao gde je telo.
Ali, ni posle dodatnih pretraga telo nije pronađeno na tom mestu, a odbrana će verovatno izneti sumnje u istinitost njihovog svedočenja.
U srži slučaja protiv Žubijara zaista nema ničega, osim utiska da se supruga i on nisu uklapali u ideju o idealnom braku i da su imali nesuglasice.
Sedrik od početka istrage tvrdi da je nevin.
- Smrtna kazna za muškarca koji je spalio živu suprugu zbog boje kože
- Ubio ženu zbog ljubavnice, telo pronađeno posle 40 godina u kanalizaciji
- „Opet bih to uradio. I uradiću”: Ubistvo koje i posle 23 godine dovodi do novih žrtava
Očekuje se da suđenje traje četiri nedelje, biće ispitano 65 svedoka i 11 stručnjaka, a tužilaštvo je priložilo više od 16.000 strana dokaznog materijala.
Priča o ovom zločinu podseća na „roman Žorža Simenona", autora krimića koji je izmislio lik inspektora Majgrea, kaže pisac Tibo de Montajgu za list Figaro.
On je napisao i analizu slučaja i, pored svih posrednih dokaza protiv Sedrika Žubijara, zapitao se kako „čovek crvenih očiju i pomućenog uma, koji je pušio deset džointova svakog dana, može da izvede savršen zločin".
„Ubio je suprugu bez ijednog traga, u tajnosti odneo njeno telo, zakopao ga na lokaciji koju je nemoguće pronaći, a onda je otišao u policiju da prijavi nestanak - sve tok dok njihovo dvoje dece mirno spavaju u njihovoj sobi.
„To je isti čovek koji je dočekao policajce u pidžami sa likom pande i onda je tog jutra na telefonu igrao Igru prestola.
„Dakle: on je genijalni blefer, budala koja ima sreće ili nevini jadničak?"
O tome će sud odlučiti.
Pogledajte video: Dama sa brda - dvadesetogodišnja misterija ubistva
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
- Ponavlja se suđenje Zoranu Marjanoviću: Apelacioni sud poništio presudu Višeg suda
- Bivši suprug Žizel Peliko i 50 muškaraca osuđeni za silovanje
- Priča o babi Anujki, „banatskoj trovačici i prvoj serijskoj ubici u Srbiji"
- Džek Trbosek - misterija koja traje
- Seks, ubistva i tela u koferima u Londonu
- Kako je ajped iz Temze rešio zaveru za ubistvo koju su skovali pljačkaši muzeja
(BBC News, 09.23.2025)