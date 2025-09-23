Misterija ‘zločina bez tela’ koja je zbunila Francusku

BBC News pre 43 minuta | Hju Skofild - BBC dopisnik iz

Getty Images Sedrik Jubiljar je dosad poricao umešanost u nestanak njegove supruge Delfine

Suđenje za ubistvo u Francuskoj, koje je počelo 22. septembra, začudilo je mnoge, jer je i dalje misterija gde je telo žrtve.

Sedrik Žubijar, 38-godišnji moler, optužen je za ubistvo supruge Delfine pre gotovo pet godina, a sumnja se da to uradio u besu izazvanim ljubomorom.

Dosad je izjavljivao da nije kriv, a osim izvođenja posrednih dokaza, istražitelji nisu uspeli da izgrade jak predmet protiv Žubijara.

Nisu pronašli telo, tragove krvi, nema svedoka, niti priznanja.

Slučaj bez odgovora na najvažnije pitanje, u koji je upleten niz ljudi iz malog grada na jugu Francuske, postao je interesantan mnogim korisnicima društvenih mreža.

Samozvani istražitelji na internetu napravili su bezbroj grupa za dopisivanje, u kojima dele teorije i navodna svedočanstva o zločinu, što posebno smeta policiji i porodicama ljudi koji su umešani u sudski proces.

„Te grupe su ekvivalent razgovorima za šankom kafića, samo u njima učestvuje više ljudi", kaže Patrik Avran, psihoanalitičar i autor knjige o stavovima prema kriminalu.

„Svako smišlja teoriju koja njemu ili njoj najviše odgovara", dodaje.

Misterija porodice Žubijar počinje jutra 16. decembra 2020, u jeku pandemije korona virusa, kada je Sedrik pozvao policiju i prijavio nestanak njegove supruge.

Delfina, koja je tada imala 33 godine, radila je noćne smene kao medicinska sestra u klinici nedaleko od doma u mestu Kanjak-le-Mine u jugozapadnoj francuskoj regiji Ositanija.

Par ima dvoje dece - jedno od šest godina, a drugo 18 meseci.

Policajci su utvrdili da Žubijarovi nisu bili u srećnom braku.

Sedrik je redovno uzimao marihuanu i često je gubio poslove.

Delfina je bila u paralelnoj vezi sa muškarcem koga je upoznala preko interneta.

Sa Sedrikom je razgovarala o razvodu.

U saradnji sa meštanima, policija je detaljno pretražila ruralne predele oko ovog francuskog mesta, a istražena su i stara, napuštena rudarska okna, kojih ima mnogo u ovoj oblasti.

Telo nije pronađeno, ali se slučaj protiv njenog supruga postepeno gradio, pa je sredinom 2021. uhapšen i od tada je pod istragom.

Očekuje se da tužitelji pred sudom u gradu Albi kažu da je Sedrik imao vrlo jasan motiv za ubistvo supruge, zbog procesa razvoda u kojem su bili.

Advokati će izneti druge argumente: nelogične poteze Sedrika u noći nestanka, znake borbe među kojima su dve razbijene čaše, kao i iskaz komšije koji je čuo ženu kako vrišti te večeri.

Ličnost Sedrika Žubijara će biti glavna tema, očekuje se da svedoci govore o pretnjama koje je upućivao Delfini pre njenog nestanka i to što naizgled nije bio zabrinut posle tog dana.

Dvoje njegovih poznanika - bivša devojka i bivši cimer iz zatvorske ćelije - takođe će ponoviti ono što su prethodno rekli policiji: da je Sedrik priznao da je počinio ubistvo i da im je rekao gde je telo.

Ali, ni posle dodatnih pretraga telo nije pronađeno na tom mestu, a odbrana će verovatno izneti sumnje u istinitost njihovog svedočenja.

U srži slučaja protiv Žubijara zaista nema ničega, osim utiska da se supruga i on nisu uklapali u ideju o idealnom braku i da su imali nesuglasice.

Sedrik od početka istrage tvrdi da je nevin.

Očekuje se da suđenje traje četiri nedelje, biće ispitano 65 svedoka i 11 stručnjaka, a tužilaštvo je priložilo više od 16.000 strana dokaznog materijala.

Priča o ovom zločinu podseća na „roman Žorža Simenona", autora krimića koji je izmislio lik inspektora Majgrea, kaže pisac Tibo de Montajgu za list Figaro.

On je napisao i analizu slučaja i, pored svih posrednih dokaza protiv Sedrika Žubijara, zapitao se kako „čovek crvenih očiju i pomućenog uma, koji je pušio deset džointova svakog dana, može da izvede savršen zločin".

„Ubio je suprugu bez ijednog traga, u tajnosti odneo njeno telo, zakopao ga na lokaciji koju je nemoguće pronaći, a onda je otišao u policiju da prijavi nestanak - sve tok dok njihovo dvoje dece mirno spavaju u njihovoj sobi.

„To je isti čovek koji je dočekao policajce u pidžami sa likom pande i onda je tog jutra na telefonu igrao Igru prestola.

„Dakle: on je genijalni blefer, budala koja ima sreće ili nevini jadničak?"

O tome će sud odlučiti.

Pogledajte video: Dama sa brda - dvadesetogodišnja misterija ubistva

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.23.2025)