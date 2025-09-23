Sukobi demonstranata i policije na skupovima podrške Palestincima u Italiji

BBC News pre 24 minuta | Pol Kirbi - BBC urednik,

EPA/Shutterstock

U više gradova u Italiji 22. septembra izbili su neredi na demonstracijama protiv vlade Đorđe Meloni zato što nije priznala palestinsku državu.

Desetine hiljada ljudi okupilo se širom države na protestu koji su organizovali sindikati.

Najviše demonstranata bilo je u Rimu i Milanu, gde je bilo sukoba oko centralne stanice, u kojima je prema izveštajima povređeno 60 policajaca.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni osudila je scene iz Milana kao sramotne, dok je njeni politički protivnici napadaju zbog stava o Gazi.

Iako u poslednje vreme sve više kritikuje izraelsku vojnu ofanzivu u Pojasu Gaze, Meloni nije otišla tako daleko kao Francuska, koja je odlučila da formalno prizna Palestinu kao državu.

Skupovi „Protiv genocida u Gazi", kako su rekli organizatori, u kojima je širom Italije učestvovalo više desetina hiljada ljudi, završeni su sukobima demonstranata sa policijom u Milanu.

Za razliku od Velike Britanije, Portugala, Francuske, Belgije i još nekoliko država, italijanska desničarska vlada saopštila je da još neće priznati palestinsku državu.

U protestima u Italiji zajedno su učestvovali zajedno nastavnici, lučki radnici i studenti u 80 gradova i mesta širom zemlje.

Javni prevoz nije normalno funkcionisao, bile su zatvorene velike luke u Livornu i Đenovi, dok su studenti u Bolonji i Torinu blokirali pristup učionicama.

Na protestima u Firenci, Bariju i Palermu na Siciliji učesnici su nosili transparente sa porukama: „Oslobodite Palestinu" i „Blokirajmo sve".

Najviše ljudi se okupilo u blizini železničkih čvorišta u Milanu i Rimu, gde je bilo bilo oko 20.000 demonstranata na stanici Termini.

Sukobi ispred milanske centralne stanici izbili su pošto su demonstranti pozvali na prekid vatre i zapalili američku zastavu.

Dok su demonstranti pokušavali da uđu u stanicu, jedna manja grupa ljudi obučenih u crno počela je da baca kamenice, dimne bombe i metalne grede na policiju.

Policija je u Bolonji upotrebila vodene topove i suzavac da rastera demonstrante pošto su blokirali jedan od glavnih puteva.

Ne postoji opravdanje za vandalizam i „svakako ne pomaže Gazi", rekao je gradonačelnik Milana Đuzepe Sala.

Đorđa Meloni je rekla da „nasilje i uništavanje nemaju nikakve veze sa solidarnošću".

„To neće promeniti nijednu jedinu stvar u životima ljudi u Gazi, ali će imati konkretne posledice po italijanske građana", rekla je italijanska premijerka.

U Rimu se okupilo oko 20.000 ljudi ispred glavne železničke stanice Termini, prema podacima policije.

Okupljeni, među kojima je bilo i studenata, nosili su palestinske zastave i uzvikivali „Slobodna Palestina".

Jedna grupa demonstranata šetala je ka rimskom Koloseumu noseći veliki transparent na kome je pisalo: „Protiv genocida. Blokirajmo sve."

U Milanu, na severu Italije, gde se prema tvrdnjama organizatora okupilo oko 50.000 ljudi, zapaljena je zastava Sjedinjenih Država, prenela je agencija AFP.

Grupa demonstranata sukobila se sa policijom.

Demonstranti su razbijali izloge i prozore, a policija je koristila suzavac.

U Bolonji se na protestu okupilo više od 10.000 ljudi, saopštila je lokalna policija. Demonstanti su blokirali autoput, a zatim ih je policija rasterala koristeći vodene topove.

Demonstracije su održane i u Torinu, Firenci, Napulju i na Siciliji.

Vlada premijerke Đorđe Meloni, iako ideološki bliska američkom predsedniku Donaldu Trampu, osudila je izraelsku ofanzivu u gradu Gazi.

Meloni je saopštila i da Italija nije prodavala oružje Izraelu od 7. oktobra 2023. i napada palestinske ekstremističke organizacije Hamas.

Neke od najmoćnijih zemalja, među kojima su Francuska, Velika Britanija, Kanada i Australija pridružile su se većini država članica Ujedinjenih nacija i od septembra 2025. zvanično priznaju Državu Palestinu.

Italija i Nemačka, članice Grupe 7, nisu povukle ovakav potez.

Izrael je oštro kritikovao priznanje palestinske državnost kao „nagradu za Hamas".

Mnoge evropske zemlje, među kojima su Španija i Norveška, priznale su Palestinu još prošle godine, a Slovenija, članica Evropske unije, to je učinila u junu 2025..

Vlada Đorđe Meloni nedavno je saopštila da bi bilo „kontraproduktivno" priznati državu koja ne postoji.

Ona je razljutila njene političke protivnike iz stranaka levice jer nije u parlamentu obrazložila stav o Izraelu.

Zvaničnici Evropske unije sve su više kritični prema Izraelu poslednjih nedelja.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Lajen pozvala je prošle nedelje da se zaustave „strašni događaji koji se dešavaju u Gazi svakodnevno".

Iako je Nemačka jedan od najbližih saveznika Izraela u Evropi, kancelar Fridrih Merc u poslednje vreme kritikovao je izraelsku vojnu ofanzivu u Gazi.

Ipak, nemačka vlada navodi da pitanje palestinske državnosti trenutno nije predmet rasprave.

Pogledajte fotografije sa protesta u Italiji

EPA/Shutterstock

EPA/Shutterstock

EPA/Shutterstock

EPA/Shutterstock

EPA/Shutterstock

EPA/Shutterstock

Anadolu via Getty Images Radnici su izašli na ulice u mnogim velikim gradovima da bi se pridružili propalestinskim protestima

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.23.2025)