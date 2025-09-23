Tramp ismevao i kritikovao UN tokom govora u Generalnoj skupštini

Beta pre 1 sat

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je danas kritikovao UN zbog toga što mu nisu pomogle u njegovim mirovnim naporima, a taj govor prvog dana početka ovogodišnjeg zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku je bio prožet podsmevanjem.

"Dve stvari koje sam dobio od Ujedinjenih nacija bile su neispravne pokretne stepenice i neispravan mikrofon", rekao je Tramp o tehničkim problemima koje je danas imao.

Kazao je i da su UN "veoma daleko od ispunjenja svog potencijala".

Tramp je u političkom delu govora rekao da bi priznavanje palestinske države bila "nagrada za zločine" koje je počinio palestinski pokret Hamas.

"To bi bila nagrada za ove užasne zločine, uključujući i one od 7. oktobra (2023.), čak i dok odbijaju da oslobode taoce ili pristanu na prekid vatre", rekao je on.

Povodom rata Rusije u Ukrajini je pozvao Evropu da odmah prestane da kupuju rusku naftu, a kazao je i da mnoge evropske zemlje "idu pravo u pakao" zbog politike primanja migranata.

Pomenuvši i promene klime, Tramp je ocenio da je to "najveća prevara koja je ikada smišljena protiv celog sveta" i da su te proemne "izmislili zlonamerni ljudi".

(Beta, 23.09.2025)

Ključne reči

UNSkupština UNNjujorkDonald Tramp

