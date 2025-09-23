Vučić u Njujorku imao sastanke sa nekoliko svetskih zvaničnika

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je stigao u Njujork, razgovarao je sa nekoliko svetskih zvaničnika.

Vučić je na Instagramu napisao da se sastao sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom (Christian Stocker), predsednikom Finske Aleksanderom Stubom (Alexander Stubb), predsednikom Češke Petrom Pavelom, predsednikom Sirije Ahmedom al Šarehom i generalnim sekretarom UN Antonijom Guterešom (Guterres), pred početak otvaranje 80. sednice Generalne skupštine UN.

Zasedanje je danas otvorio Gutereš, dok će se Vučić sutra obratiti u Generalnoj skupštini UN.

Kako je saopštio Vučićev kabinet, predsednik Srbije će tokom boravka u Njujorku imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

Na zasedanju Generalne skupštine UN boravi i šef diplomatije Marko Đurić koji je danas imao sastanke sa ministrima spoljnih poslova Kipra, Somalije, Italije, Azerbejdžana i brojnih drugih zemalja, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

(Beta, 23.09.2025)