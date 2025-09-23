Gutereš otvorio nedelju sastanaka visokog nivoa Generalne skupštine UN

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš otvorio je nedelju sastanaka Generalne skupštine na visokom nivou pozivom na mir u Ukrajini.

„Visoko ocenjujem nedavne diplomatske napore Sjedinjenih Država i drugih zemalja. Moramo raditi na sveobuhvatnom prekidu vatre i pravednom i trajnom miru u skladu sa Poveljom, rezolucijama UN i međunarodnim pravom“, rekao je sa govornice. Gutereš je naglasio da svet postaje sve više multipolaran, što odražava raznovrsniji i dinamičniji globalni pejzaž. Debate će se održati od 23. do 27. septembra, a zatim ponovo 29. septembra. Nakon obraćanja generalnog