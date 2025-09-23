Zatvorska uprava: Student Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu, dobrog zdravstvenog stanja

Beta pre 30 minuta

Student Fakulteta tehničkih nauka novosadskog Univerziteta Bogdan Jovičić prekinuo je danas štrajk glađu u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu i u dobrom je zdravstvenom stanju, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

"Svi medicinski protokoli koji se uvode kod osoba koje ne uzimaju hranu su primenjeni u slučaju B.J. u ovoj zdravstvenoj ustanovi, gde je sve vreme bio pod nadzorom lekara", piše u saopštenju te uprave.

Student Jovičić je smešten u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu 17. septembra pošto je 12. septembra stupio u štrajk glađu u pritvoru Okružnog zatvora u Novom Sadu, zbog, kako je naveo u pisanoj izjavi, nezadovoljstva radom suda.

On je priveden 15. avgusta zbog sumnje da je učestvovao u demoliranju prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu i po drugi put mu je određen pritvor u trajanju do 30 dana.

Peticiju za njegovo oslobođenje do sada je potpisalo 64.000 građana, a za sutra je zakazan protest ispred Okružnog zatvora u Beogradu, s početkom u 19 časova.

(Beta, 23.09.2025)

