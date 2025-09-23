"Dokle god imaju uz sebe: Ameriku..." Šta će doneti zapadno priznanje Palestine? Izrael besni, oglasili se stručnjaci: "ovo nije moguće"

Palestinska nezavisnost dobila je veliki podsticaj u nedelju, kad su je Velika Britanija, Kanada i Australija zvanično priznale kao državu uoči Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje se da će Francuska slediti njihov na ključnoj sednici UN ove nedelje.

Generalna debata 80. sednice GS UN započeće u utorak, nastaviće se u subotu a okončaće se narednog ponedeljka, navodi se na sajtu UN. “Politiko” piše da francuski predsednik Emanuel Makron želi da izvede “veliki diplomatski udar” u ponedeljak tako što će okupiti nekoliko zapadnih zemalja da zajedno priznaju palestinsku državu, ali da je to daleko od postizanja pravog proboja u Gazi. Granice onoga što može postići na GS UN su jasne, navodi list. Evropske sile poput
