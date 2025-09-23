Još četiri evropske zemlje priznale su nezavisnost Države Palestine

Belgija, Monako, Malta i Luksemburg su priznale nezavisnost Države Palestine, pridruživši se Francuskoj, Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji u toj odluci.

Belgijski premijer Bart de Vever izjavio je da se njegova zemlja pridružila drugim državama u priznavanju palestinske države kako bi dala "snažan politički i diplomatski signal svetu". - Belgija danas šalje snažan politički i diplomatski signal svetu pridruživši se grupi zemalja koje su objavile priznanje Države Palestine - rekao je on tokom 80. zasedanja Generalne skupštine UN, prenosi RTVE. Belgijski lider je dodao da pravno priznanje palestinske države može biti