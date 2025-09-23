Ovako je govorio Nikola Pilić u intervjuu za Danas: Ne slažu se svi sa mnom da je Novak Đoković najbolji svih vremena

Teniski svet je ostao bez čuvenog stručnjaka Nikole Pilića koji je preminuo u 87. godini.

Pilić je bio jedan od najzaslužnijih ljudi za teniski uspon Novaka Đokovića, budući da je tada talentovani tinejdžer otišao na Akademiju u Minhen. Oni su i kasnije sarađivali, a zajedno sa selektorom Bogdanom Obradovićem činili su klučni trio u velikom uspehu teniske reprezentacije Srbije 2010. godine. Naime tada su teniseri Srbije osvojili čuveni Dejvis Kup u „Beogradskoj areni“ pobedivši Francusku u finalu sa 3:2. Nikola Pilić je obavljao ulogu savetnika u