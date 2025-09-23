Raguš: Možemo očekivati dobre vesti iz Njujorka po pitanju otpriznavanja tzv. Kosova

Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je danas da se iz Nujorka, gde se održava zasedanje Generalne skupštine UN, mogu očekivati dobre vesti po pitanju otpriznavanja nezavisnosti tzv.

Kosova i ocenila da će 80. zasedanje Generalne skupštine za Srbiju biti dobar pomak. Raguš je, govoreći o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Njujorku i učešću na 80. zasedanju Generalne skupštine UN, za Tanjug rekla da je veoma značajno to što je američki državni sekretar Marko Rubio tražio susret sa Vučićem i ocenila da će taj sastanak biti vododelnica za mnoge procese sa kojima se Srbija suočava kao što su sankcije prema NIS-u, tarife, situacija u AP