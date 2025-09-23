Zvezda je već prvak Srbije?! Partizanu 1% šansi!

Statistički podaci pokazuju ono očigledno, Zvezda će i ove godine biti prvak Srbije! Crvena zvezda je trijumfovala u 177. „večitom derbiju“, savladavši Partizan rezultatom 2:1 na gostujućem terenu.

Nakon tog ishoda, analitička platforma „Football Meets Data“ praktično je označila crveno-bele kao gotovo sigurne osvajače titule. Ekipa sa „Marakane“ otvorila je sezonu u velikom stilu – zabeležila je svih sedam pobeda, uz impresivnu gol-razliku 30:5. S druge strane, Partizan je trenutno drugi na tabeli, ali sa dva boda zaostatka i jednom odigranom utakmicom više od večitog rivala. Posle poslednjeg derbija, gotovo da nema dileme – u „Football Meets Data“