Evropska nedelja mobilnosti u Kragujevcu

U okviru završnih aktivnosti obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti, koja se pod sloganom „Mobilnost za sve“ obeležava u gradovima širom Evrope od 16. do 22. septembra, u Kragujevcu je održana radionica i predstavljanje projekata i programa iz oblasti održive urbane mobilnosti.

Na taj način Grad Kragujevac aktivno učestvuje u velikoj evropskoj manifestaciji sa ciljem unapređenja urbane mobilnosti kao ključnog faktora održivog razvoja i poboljšanja kvaliteta života svojih građana. Ovogodišnja kampanja Mobilnost za sve ima za cilj da podstakne građane, nadležne institucije i sve zainteresovane strane da prepoznaju značaj održive urbane mobilnosti, aktivnih oblika kretanja, kao i inkluzivnosti i pristupačnosti u saobraćaju. Poseban fokus
