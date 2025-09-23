Prvi snimak ubistva u Hrvatskoj! Ko je bio ubijeni političar zoran Grgić: Robijao u Banjaluci, podržavao Trampa (video, foto)

Kurir pre 19 minuta  |  Nezavisne
Prvi snimak ubistva u Hrvatskoj! Ko je bio ubijeni političar zoran Grgić: Robijao u Banjaluci, podržavao Trampa (video, foto)…

Zoran Grgić, bivši političar HDZ-a, ubijen je večeras oko 18 časova u Šušnjevcima kod Slavonskog Broda, preneli su lokalni mediji.

Kako navode, osumnjičeni za ubistvo nalazi se u bekstvu. Kako se vidi na snimku objavljenom na društvenim mrežama, na mestu ubistva nalazi se policija i dva vozila Hitne pomoći. Hrvatska policija, saopštila je da je oko 18 časova dobila dojavu o pucnjavi i ranjavanju jednog muškarca. Iz policije navode da je povređeni muškarac ubrzo posle ranjavanja preminuo od zadobijenih povreda. U toku potraga za ubicom - Policijski službenici nastavljaju dalji rad i
