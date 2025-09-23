Opoziciona odbornica: Cilj pretnji građanima Kosjerića - uterivanje straha

Grupa građana "Čisti ljudi za čist Kosjerić" saopštila je da se u Kosjeriću pojavio Milan Radoičić, bivši potpredsednik Srpske liste sa Kosova, za kojim je Kosovo raspisalo poternicu, i tom prilikom pretio građanima.

Slavica Pantović, nositeljka opozicione liste na lokalnim izborima u Kosjeriću, za N1 kaže da je cilj tog incidenta uterivanje straha građanima. "Danas su u Kosjeriću građani bili svedoci ozbiljnog incidenta u kojima je grupa ljudi u pratnji predstavnika lokalnih vlasti i obezbeđenja ušla u nekoliko kafića i uputila ozbiljne pretnje građanima. To je nedvosmisleno urađeno sa ciljem uterivanja straha, i onemogućavanja ostvarivanja građanskih sloboda i prava", rekla