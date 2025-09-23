Srednji kurs dinara za evro danas 117,1794, za dolar 99,3130

Dinar stabilan prema evru, jača u odnosu na dolar

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,1794, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto. Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,6 odsto i iznosi 99,3130. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem