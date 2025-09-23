Favorizovanja identiteta

Kao odgovor na potonju krizu, pojedine zemlje članice su samoinicijativno (i protivno načelima Unije) ponovo uspostavile graničnu kontrolu, ograničile pravo kretanja na svojoj teritoriji i otvoreno se usprotivile propisima organizacije koji regulišu status političkih azilanata

Pored ekonomskih i tehnoloških, krizi liberalne demokratije u zemljama Zapada doprineli su i pretežno politički faktori kojim počinjem drugi deo ove analize. Agresivna politika identiteta i društvene pravde na političkoj levici na Zapadu vremenom su doprineli buđenju čitavog niza reakcionarnih političkih pokreta – počevši od sve glasnijeg nativizma, preko identitarizma, do rasnog i religijskog suprematizma – koji ozbiljno prete budućnosti liberalne demokratije. Na