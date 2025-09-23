Represija umesto odgovornosti

Predlog izmena Krivičnog zakona krši ustavno pravo građana na okupljanje i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima

Nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika, o kojem javna rasprava traje do 1. oktobra, kriminalizuje proteste građana i predviđa da se svaka blokada puta tretira kao krivično delo sa zaprećenom kaznom od godinu dana zatvora, upozoravaju Građanske inicijative. „Ovo je ozbiljan i opasan presedan: vlast stvara pravni osnov za obračun sa studentima i građanima koji već gotovo godinu dana mirno protestuju, a čije su blokade postale simbol borbe za odgovornost i pravdu