Represija umesto odgovornosti

Radar pre 16 minuta  |  Milan Radonjić
Represija umesto odgovornosti

Predlog izmena Krivičnog zakona krši ustavno pravo građana na okupljanje i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima

Nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika, o kojem javna rasprava traje do 1. oktobra, kriminalizuje proteste građana i predviđa da se svaka blokada puta tretira kao krivično delo sa zaprećenom kaznom od godinu dana zatvora, upozoravaju Građanske inicijative. „Ovo je ozbiljan i opasan presedan: vlast stvara pravni osnov za obračun sa studentima i građanima koji već gotovo godinu dana mirno protestuju, a čije su blokade postale simbol borbe za odgovornost i pravdu
Otvori na radar.rs

Radar »

Demokrntija za pljačkodrp

Demokrntija za pljačkodrp

Radar pre 16 minuta
Duboko oranje po Vračaru

Duboko oranje po Vračaru

Radar pre 16 minuta
Favorizovanja identiteta

Favorizovanja identiteta

Radar pre 16 minuta
Šta bi Makavejev danas snimio na Paradi

Šta bi Makavejev danas snimio na Paradi

Radar pre 16 minuta
Da je zavisilo od novca, Milošević nikad ne bi pao

Da je zavisilo od novca, Milošević nikad ne bi pao

Radar pre 16 minuta
Radar »

Društvo, najnovije vesti »

Šta bi Makavejev danas snimio na Paradi

Šta bi Makavejev danas snimio na Paradi

Radar pre 16 minuta
Represija umesto odgovornosti

Represija umesto odgovornosti

Radar pre 16 minuta
Međunarodna akcija MUP-a: Spaseno 165 dece, uhapšeno 188 osumnjičenih zbog zlostavljanja

Međunarodna akcija MUP-a: Spaseno 165 dece, uhapšeno 188 osumnjičenih zbog zlostavljanja

Danas pre 21 minuta
Šta da radite ako komšijin pas neprekidno laje: Ovo su neki od saveta

Šta da radite ako komšijin pas neprekidno laje: Ovo su neki od saveta

Blic pre 2 sata
Šider: Raste podrška za izbacivanje SNS iz EPP zbog dešavanja u Srbiji

Šider: Raste podrška za izbacivanje SNS iz EPP zbog dešavanja u Srbiji

Danas pre 2 sata