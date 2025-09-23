Sastanak Trampa i Zelenskog u Njujorku; IAEA: Nuklearna elektrana Zaporožje ponovo ostala bez struje

Rat u Ukrajini – 1.308. dan. Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je sa govornice UN Kinu i Indiju rekavši da su one "glavni sponzori rata Rusije protiv Ukrajine", takođe kritikujući pojedine zemlje NATO-a što i dalje kupuju ruske energetske resurse. Na marginama sednice, usledio je sastanak Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je za 24 sata oboreno više od 430 dronova i tri rakete sistema HIMARS. Odbijen još jedan udar bespilotnim

U Njujorku počeo sastanak Zelenskog i Trampa Sastanak predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa počeo je danas u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. U kratkoj izjavi za novinare, Zelenski je rekao da će glavne teme sastanka na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija biti trenutna situacija na frontu u Ukrajini, bezbednosne garancije SAD-a i potraga za putem ka miru, preneo je Ukrinform.