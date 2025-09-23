BRISEL - Evropske zemlje sve više ograničavaju programe "zlatnih viza" za strane investitore, što je u kontrastu sa politikom Sjedinjenih Američkih Država koje uvode nove opcije za bogate kako bi ih privukle da se presele u zemlju.

Cilj evropskih mera je da se smanji negativan uticaj stranih ulaganja na lokalno tržište nekretnina, naročito u popularnim destinacijama poput Lisabona, prenosi Blumberg. Portugalija je 2023. ukinula mogućnost sticanja stalnog boravka u zemlji preko kupovine nekretnina, ali alternative ostaju na snazi. Investitori sada moraju da ulože najmanje 500.000 evra u odobrene investicione fondove ili kapitalne projekte sa više od 60 odsto domaćih sredstava u Portugaliji,