Evropske zemlje sve više ograničavaju programe "zlatnih viza" za strane investitore

RTV pre 14 minuta  |  Tanjug
Evropske zemlje sve više ograničavaju programe "zlatnih viza" za strane investitore

BRISEL - Evropske zemlje sve više ograničavaju programe "zlatnih viza" za strane investitore, što je u kontrastu sa politikom Sjedinjenih Američkih Država koje uvode nove opcije za bogate kako bi ih privukle da se presele u zemlju.

Cilj evropskih mera je da se smanji negativan uticaj stranih ulaganja na lokalno tržište nekretnina, naročito u popularnim destinacijama poput Lisabona, prenosi Blumberg. Portugalija je 2023. ukinula mogućnost sticanja stalnog boravka u zemlji preko kupovine nekretnina, ali alternative ostaju na snazi. Investitori sada moraju da ulože najmanje 500.000 evra u odobrene investicione fondove ili kapitalne projekte sa više od 60 odsto domaćih sredstava u Portugaliji,
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Francuska priznala palestinu: Oglasio se Makron: Za otvaranje ambasade ima jedan uslov

Francuska priznala palestinu: Oglasio se Makron: Za otvaranje ambasade ima jedan uslov

Blic pre 1 sat
Amerika uvela sankcije zbog Bolsonara: Na udaru supruga sudije vrhovnog suda, prete novim merama

Amerika uvela sankcije zbog Bolsonara: Na udaru supruga sudije vrhovnog suda, prete novim merama

Blic pre 3 sata
Ko je sve priznao Palestinu kao državu

Ko je sve priznao Palestinu kao državu

Danas pre 5 sati
Francuska i Belgija danas priznaju Palestinu

Francuska i Belgija danas priznaju Palestinu

Nedeljnik pre 1 dan
Tramp objavio radikalnu odluku, u avionu koji se spremao za poletanje nastala panika: "Pustite nas napolje!"

Tramp objavio radikalnu odluku, u avionu koji se spremao za poletanje nastala panika: "Pustite nas napolje!"

Telegraf pre 1 dan
Tusk: Poljska će oboriti neprijateljske avione ako oni naruše njen vazdušni prostor

Tusk: Poljska će oboriti neprijateljske avione ako oni naruše njen vazdušni prostor

N1 Info pre 3 sata
Paraliza na aerodromima nakon sajber napada: U Briselu otkazana polovina letova

Paraliza na aerodromima nakon sajber napada: U Briselu otkazana polovina letova

Blic pre 3 sata

Ključne reči

VisaInvesticioni fondoviBriselPortugalLisabon

Svet, najnovije vesti »

Evropske zemlje sve više ograničavaju programe "zlatnih viza" za strane investitore

Evropske zemlje sve više ograničavaju programe "zlatnih viza" za strane investitore

RTV pre 14 minuta
Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Radio sto plus pre 28 minuta
Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Dizni: Šou program ‘Džimi Kimel uživo’ vraća se na program ABC-a od sutra

Radio sto plus pre 58 minuta
Aksios: Tramp će predstaviti arapskim liderima američki plan za okončanje rata u Gazi

Aksios: Tramp će predstaviti arapskim liderima američki plan za okončanje rata u Gazi

Politika pre 1 sat
Al Šara i Rubio: Prilika za Siriju da izgradi stabilnu i suverenu državu

Al Šara i Rubio: Prilika za Siriju da izgradi stabilnu i suverenu državu

Politika pre 1 sat