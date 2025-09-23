Poseban dan za srpsko veslanje - Arsić i Orabinskaj ispisale istoriju u Šangaju

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net, Beta
Poseban dan za srpsko veslanje - Arsić i Orabinskaj ispisale istoriju u Šangaju

Reprezentativke Srbije u veslanju Jovana Arsić i Jelena Orabinskaja plasirale su se danas u finale Svetskog prvenstva u Šangaju, što je prvo finale jednog ženskog timskog čamca za Srbiju na svetskim prvenstvima. "Ovo je moje prvo finale sveta, mnogo sam srećna što smo uspele hrabro da izveslamo do kraja.

Bilo je dosta grešaka u ovoj trci, ali velika je bila želja da prođemo dalje. Verujem i znam da možemo da se borimo za medalju i borićemo se, u finalu je sve otvoreno", rekla je Arsić, saopštio je njen klub Partizan. "Ovo nije bila naša maksimalna trka ali je bila izuzetno stresna za nas jer imamo svega pet, šest trka zajedno i vrlo malo zajedničkog iskustva. Verujem da Elena i ja, ako izveslamo hrabro, odlučno i mirno, možemo mnogo više da pokažemo", dodala je
