Rodžers: Želim da bude teška noć za Zvezdu

Trener Seltika biranim rečima govorio o crveno-belima, ali veruje da njegov tim može da stavi na muke našeg šampiona

Seltik je tri utakmice bez poraza i drži prvo mesto u škotskom šampionatu. Velikan iz Glazgova dobru formu želi da prenese i u evropske okvire. U sredu na Marakani tim Brendana Rodžersa pokušaće da dođe do trijumfa protiv Crvene zvezde i da se u pozitivnom ambijentu vrati u Glazgov. - I mi i protivnik ispali smo u poslednjoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona. Želeli smo da budemo deo evropske elite, ali sada se radujemo ovom takmičenju. Prevazišli smo