Da li je moguće?! Pred meč sa Seltikom, Crvena zvezda saznala nešto što joj se uopšte neće svideti!

Večernje novosti pre 21 minuta
Da li je moguće?! Pred meč sa Seltikom, Crvena zvezda saznala nešto što joj se uopšte neće svideti!

CRVENA zvezda nadmetanje u Ligi Evrope započinje utakmicom protiv Seltika, a jedna stvar pred ovaj duel je iznenađujuća.

FOTO: FK Crvena zvezda Naime, svetske kladionice smatraju da je škotski velikan favorit na "Marakani". Kvota na Škote "ide" od 2,31 do 2,45, a na Zvezdu je od 2,75 do 3, što znači da joj se daju manje šanse da na svom terenu pobedi giganta iz Glazgova, nego "keltima" da trijumfuju na stadionu "Rajko Mitić". Ovo možda čudi s obzirom na to da su timovi približnog kvaliteta, a treba uzeti u obzir domaći teren. Poznato je koliko crveno-beli bolje igraju na stadionu
